Les Juifs sont-ils plus sujets à la myopie que les autres ?

Épidémie de myopie annoncée : maladie génétique, maladie ethnique et/ou spécificité juive ? La myopie, une épidémie mondiale ? Outre les causes purement génétiques, les autres raisons de ce qu’on appelle désormais une « épidémie » sont encore floues. » (SIC !) !Alors, essayons d’y voir plus clair !!!

Maladie génétique ? Il y a dix ans déjà, des recherches réalisées par le Pr. Ohad Birk et son équipe de l’Université Ben Gourion, en Israël, (étude publiée dans « l’American Journal of Human Genetics »), révélaient qu’ils avaient réussi à identifier un gène dont la mutation malheureuse signait sans conteste cette aberration qu’on appelle la myopie.

Les chercheurs israéliens avaient également observé que lorsque ce gène était défectueux, il entraînait une production totalement anarchique du collagène provoquant la déformation de l’œil, le globe oculaire étant alors plus long que la normale avec pour conséquences de bomber la cornée et le cristallin et provoquer une vision floue de loin.

Maladie ethnique ? Vérifiée plus que nécessaire, la myopie est rarissime chez les primates non-humains. Les chercheurs ont mis à profit cette particularité pour prouver qu’il suffisait de soumettre bébé singe à une lumière d’intérieur environ cinq cents fois moins intense que la lumière d’extérieur, pour en faire un myope.

Rien d’étonnant, donc, à ce que les écarts les plus importants de cette prédominance de la myopie au cours des dernières décennies se retrouvent dans les pays où livres, ordinateurs, tablettes, téléphones numériques, toutes applications électroniques font florès !

Spécificité juive ? Pourquoi pas ? Ne dit-on pas des Juifs qu’ils sont « LE PEUPLE DU LIVRE » ?

Ne sont-ils pas réputés pour aimer la lecture et l’étude d’une façon générale mais plus encore passer tout leur temps à la lecture et l’étude des livres sacrés au point de laisser à penser que les lunettes sont un élément de l’habillement du juif orthodoxe au même titre que sa « kippa », ses « Tsitsits » ou son « Shtreiml » !

Peut-on en conclure pour autant que l‘épidémie de myopie annoncée se répande en Israël plus qu’ailleurs sans qu’on n’y puisse rien changer ? Rien n’est moins certain lorsque l‘on sait qu’il existe désormais un acte chirurgical correcteur très répandu en Israël grâce en particulier à l’information largement diffusée auprès des jeunes conscrits de Tsahal. Et cette intervention au rayon laser d’à peine 8 secondes fait du plus fouineur des rats de bibliothèque myope comme une taupe, un érudit qui voit loin, les yeux grand-ouverts sur le monde.