Les juifs religieux seraient des extrémistes provoquant les arabes

Le ministre de la Sécurité publique Omer Barlev a annoncé que le « statu quo » sur le mont du Temple « était en place et le restera ». « La police israélienne maintient scrupuleusement le statu quo sur le mont du Temple, qui est sacré à la fois pour les juifs et les musulmans », a déclaré Barlev. «La police s’est efforcée de protéger le statu quo – sauf circonstances exceptionnelles – qu’elle a rapidement identifiées et contre lesquelles elle a agi».Lire la suite sur jforum.fr