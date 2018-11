Les Juifs face à l’iniquité des règles de Droit en Europe

Manfred Gerstenfeld

Une caractéristique centrale de la démocratie concerne les règles de droit. On ne peut pas facilement analyser les problèmes d’un sujet aussi complexe dans une zone aussi vaste que l’Union Européenne (U.E). Comme raccourci utile, on peut cependant se focaliser sur une petite communauté qui a de nombreuses interactions avec la majorité de la population et l’Etat. Les Juifs, qui représentent environ 0.3% de la population de l’U.E, et qui, dans aucun pays n’atteignent même un pour cent de tous les citoyens,sont l’instrument utile d’une telle analyse.Lire la suite sur jforum.fr