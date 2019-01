Les Juifs encore la cible des Gilets jaunes ? Voici « Les Gentils, les Méchants » (Vidéo)

Mise en ligne sur Facebook le mardi 1er janvier peu avant midi, la vidéo a déjà été vues plus de 444.000 fois et partagée par plus de 14.000. Marguerite, une jeune chanteuse, a composé un « hymne » en hommage aux Gilets jaunes, baptisé Les Gentils, les Méchants, reprenant l’air et une partie de paroles du titre éponyme de Michel Fugain et de son Big Bazar…….Décryptage et Vidéo………