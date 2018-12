Les jobs les moins bien payés en Israël? Caissières, livreurs, pompistes,…

Le rapport de situation économique d’AllJobs, qui résume l’année 2018 sur le marché du travail israélien, révèle quels sont les emplois les plus rémunérés, quel est le salaire moyen dans l’économie et qui gagne le plus – hommes ou femmes ?

Selon le rapport publié sur le site Web de Mako, le poste dont le salaire mensuel est le plus élevé est celui d’architecte logiciel avec un salaire moyen de 32 370 NIS, suivis par l’architecte de système informatique avec un salaire de 29 830 NIS. En troisième position, le chef d’une équipe de développement avec un salaire de 28 070 NIS par moisire la suite sur israelvalley.com