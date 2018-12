Les israéliens sont de grands voyageurs…

Les Israéliens aiment partir loin, et pour cause, entourés par des pays arabes qu’ils ne peuvent pas traverser, ils prennent beaucoup l’avion pour de lointaines destinations. Et grâce à un shekel fort, qui cependant s’est un peu affaibli ces dernières semaines, les prix n’ont jamais été aussi bas. Leur principale destination: Les Etats-Unis et en particulier New York et Los Angeles. Cette année, ils ont été huit millions et demi à s’évader….Lire la suite sur tel-avivre.com