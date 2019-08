Les israéliens qui achètent des produits chinois en ligne via les Etats-Unis s’inquiètent.

Donald Trump a annoncé l’imposition de tarifs douaniers supplémentaires à partir du 1er septembre sur quelque 300 milliards de dollars de produits de grande consommation importés de Chine afin de faire plier Pékin dans les négociations commerciales. Les très nombreux israéliens qui achètent des produits chinois en ligne via les Etats-unis s’inquiètent. Déjà un ralentissement du flot de produits via Amazon et venant des Etats-Unis se fait sentir dans l’Etat Hébreu.Lire la suite sur israelvalley.com