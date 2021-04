Les israéliens ont toujours regardé l’Equateur (17 millions d’habitants) de manière très favorable.

EQUATEUR. Depuis son indépendance de l’Espagne en 1822, l’Équateur est une république, aujourd’hui divisée en vingt-quatre provinces. La Constitution de 2008 le définit comme un État interculturel et plurinational : si l’espagnol est la langue officielle de la République, des nations indigènes sont reconnues, et le kichwa et le shuar ont un statut de langues de relations interculturelles. Les principales exportations du pays sont les hydrocarbures et des produits agricoles tels que les bananes, les roses ou les crevettes.Lire la suite sur israelvalley.com