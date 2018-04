« Les Israéliens ne croient pas en la possibilité d’une coexistence pacifique »

Israël fête ses 70 ans d’existence. L’Etat hébreu a déclaré son indépendance le 14 mai 1948, mais les célébrations ont eu lieu cette semaine, en fonction du calendrier hébraïque. L’Echo a rencontré à cette occasion Ilan Greilsammer, historien et professeur de sciences politiques à l’université de Bar Ilan, près de Tel Aviv. Il est l’auteur de nombreux essais sur la société israélienne, dont « La Nouvelle Histoire d’Israël » et « Religion et Etat en Israël »…….Détails……… ,Lire la suite sur koide9enisrael