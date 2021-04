Les israéliens, même avec l’aéroport Ben Gourion ouvert, restent à la maison.

« L’aéroport Ben Gourion est ouvert, mais les Israéliens ne sont pas pressés de voler n’importe où », a expliqué une source à l’aéroport Ben Gourion. «Ils préfèrent rester à la maison. En partie à cause des destinations qu’ils aiment, la morbidité du corona est encore très élevée et ils ont peur de risquer leur vie et de contracter la maladie. Sans parler de toute la procédure de test corona et des retards de vol. Lire la suite sur israelvalley.com