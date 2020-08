Les Israéliens croient en Dieu (sondage Haaretz)

Dis-moi, tu es religieux ou pas ? “ Pour les Juifs israéliens la réponse à cette question cruciale est évidente : une majorité (54 pour cent) d’entre eux croient en Dieu, 45 pour cent respectent la cacherout et 25 pour cent le shabbat.

Croire en Dieu… Un sondage du journal Haaretz, indique qu’Israël est nettement plus pratiquant que tous les pays d’Europe occidentale. En Italie par exemple, les croyants représentent 46 pour cent de la population).

A noter que la religiosité va de pair avec la couleur politique. Seuls 17 pour cent des Juifs votant pour les partis libéraux et les partis de gauche croient en D.ieu. En revanche, parmi les électeurs des partis conservateurs et de droite on trouve une majorité d’Israéliens qui mangent cachère et qui respectent le shabbat.

On retrouve d’ailleurs la même configuration selon la ville où résident les personnes interrogées : à Jérusalem, sur 511 personnes interrogées 66 pour cent respectent le shabbat contre 17 pour cent à Tel-Aviv. 85 pour cent des Hiérosolymitains croient en Dieu contre 44 pour cent pour les Tel-Aviviens.

A noter que les jeunes entre 18 et 24 ans sont nettement plus conservateurs que leurs aînés (par exemple sur la question de savoir si les supermarchés doivent rester ouverts le shabbat) et vont également plus souvent à la synagogue.