Des médias arabes révèlent que l'Iran et la Turquie tentent de retrouver les restes de soldats disparus de Tsahal, notamment Tsvi Feldman hy »d et Yehouda Katz hy »d, deux des trois soldats tombés lors de la bataille de Sultan Yaqoub au Liban en 1982. La dépouille de Zekharia Baumel hy »d avait été restituée et rapatriée le mois dernier grâce à l'entremise de la Russie.