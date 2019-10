L’invasion du nord de la Syrie par les forces turques était prévue après le départ des troupes américaines de la région. Depuis plus de 17 ans, Erdogan gouverne son pays d’une main de fer en se moquant éperdument des relations internationales, de son alliance signée avec les Occidentaux et l’OTAN, en insultant quotidiennement l’Etat juif et en aidant les Frères musulmans.Lire la suite sur lphinfo.com