Les infirmières israéliennes, lasses de leurs conditions de travail et de leurs salaires trop bas, sont en grève…

Le syndicat national des infirmières a lancé une grève mardi matin en Israël en raison des conditions de travail et des salaires qui stagnent. La grève touche les hôpitaux, les cliniques et les centres de santé à travers le pays. Les salles d’opération et les services hospitaliers ont déjà annoncé leur intention de ne plus disposer que de services minimum…Lire la suite sur tel-avivre.com