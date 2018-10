Les Grads Tornado-G surprennent Tsahal©

Comment le Hamas a-t-il mis la main sur les missiles avancés Tornado-G Grad visant Beersheba et le Grand Tel Aviv, tôt dans la matinée de mercredi 17 octobre? Seule la chance, le sang-froid et la présence d’esprit de Miri Amano, la mère de famille habitant la maison touchée ont permis d’éviter de lourdes pertes et des dégâts encore plus importants. L’un des missiles frappant le toit (et non la cour comme certains se sont un peu vite avancés) a détruit une maison à Beersheba et le second a atterri dans la mer. Ces types améliorés de Grad sont des armes meurtrières et dangereuses, transportant des ogives renforcées contenant de 70 à 80 kilos d’explosifs sur une distance de 40 à 60 km. Ce sont des copies de la fragmentation hautement explosive des ogives HE-FRAG, et elles ont fait leur première apparition entre les mains des terroristes palestiniens à Gaza mercredi.

Les chefs du gouvernement israélien et les responsables de la sécurité étaient-ils trop préoccupés par les efforts incessants de l’Égypte visant à négocier une trêve? Est-ce pour cela qu’ils ont manqué d’observer les préparatifs du Hamas et du Jihad islamique pro-iranien à Gaza pour surprendre Tsahal, en faisant confiance aux officiers israéliens pour qu’ils obéissent aux directives officielles afin d’éviter toute escalade majeure?Lire la suite sur jforum.fr