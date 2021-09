« Les gorilles sont des Juifs mutants » selon ce « médecin » turc proche d’Erdogan

Un article, écrit par un certain Seyfi Sahin, un « journaliste » qui soutient le parti islamiste au pouvoir AKP et qui prétend être médecin, a été publié dans le quotidien islamiste turc Vahdet et soutient que les Juifs « terrorisent le monde de la science ». Darwin, traité de Juif aurait ainsi concocté sa théorie de l’évolution dans le but d’éloigner les musulmans de leur foi. Accrochez-vous, il faut le lire pour le croire !

« Les gorilles sont des Juifs mutants »… »Le but de la théorie [de Darwin] est d’éloigner les non-juifs de leur religion, de nuire à leur foi. Darwin, qui était Juif, a vécu et a été enterré selon sa religion. Ses véritables cibles étaient les musulmans », écrit Seyfi Sahin.

Sahin explique doctement que les anomalies chromosomiques entre les singes et les humains prouvent « que les humains ne viennent pas des singes, mais que les singes sont des humains. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent de telles anomalies, parmi lesquels la main divine, l’environnement, et les causes chimiques « .

Sahin cite ensuite quatre passages coraniques « prouvant » que les singes sont en fait des … Juifs: «Celui que Dieu a maudit et punit, et ceux qu’il a transformé en singes, les porcs et les adorateurs de Satan, occupent le pire endroit [à ses yeux], et ils sont des pervers qui ont dévié de leur trajectoire « .

La théorie du n’importe quoi

Il affirme que le contrôle juif sur « les institutions financières et scientifiques mondiales est si puissant qu’ils terrorisent le monde de la science » et qu’ils auraient ont lavé le cerveau des experts en leur faisant croire que « la tromperie de Darwin était une réalité scientifique. »

«Je crois que les gorilles et les chimpanzés vivant aujourd’hui dans les forêts de l’Afrique du Nord sont des Juifs maudits. Ce sont des êtres humains pervers qui ont muté « , soutient Sahin.

« Nous avons notre intellect, nous avons notre foi, et nous avons notre Allah. Alhamdullillah [avec la grâce d’Allah] », conclut Sahin.

Est-il besoin de commenter ces propos délirants?