Les Généraux «plasma» existent bien en Israël. Visite au coeur du C4I.

Un article de Jacques Benillouche (1). « J’ai été introduit au cœur de la structure C4I (Command, control, computers, communications & information) commandée par le général de division Ami Shafran qui me reçut en compagnie du général de brigade Nahum Baslo, responsable des effectifs, et de la générale de brigade Ayala Hakim, responsable des services informatiques Lotem, qui comprend le centre Mamram (abréviation hébraïque de Center of Computing and Information Systems).Lire la suite sur israelvalley.com