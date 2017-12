Les géants Chinois Wanda, Alibaba, Wahaha, Lenovo et Baidu sont tous en Israël.

Tel-Aviv (Eyal Levy). Israël a construit avec intelligence et détermination, ses dernières années, une diplomatie économique très offensive en Asie. Force est de constater que les résultats, inéspérés, sont vraiment là! Les géants sont devenus hyper-actifs et incontournables dans l’Etat hébreu. Wanda, Alibaba, Wahaha, Lenovo et Baidu ont récemment ouvert des bureaux d’affaires et racheté des startups israéliennes de premier plan. La Chine a été impliquée en Israël dans le creusement des tunnels du Carmel à Haïfa, la pose du tramway à Tel-Aviv et l’extension des ports maritimes d’Ashdod et d’Haïfa. La Chine vient de faire ses premiers pas dans l’industrie de la construction résidentielle.

GOOD TO KNOW. Baidu, l’une des plus grandes sociétés et l’équivalent chinois de Google va investir en 2018 une dizaine de millions de dollars dans la technologie israéliennes. Il va créer son premier fonds de capital-risque / capital privé axé sur Israël. Baïdu a organisé, le mois dernier, la venue d’une délégation en Israël intéressée par l’intelligence artificielle et les technologies en réalité augmentée. Lire la suite sur israelvalley.com