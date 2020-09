Les fréquentations douteuses de Mahmoud Abbas

Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es.

Le président de l’Autorité palestinienne et son prédécesseur Yasser Arafat, ont pratiquement commis toutes les erreurs politiques possibles et imaginables. Cela se vérifie également quand on dresse le détail de leurs amitiés et fréquentations particulières.

Le dictateur nord-coréen Kim Jong-un

Le dictateur nord-coréen Kim Jong-un est réputé pour être l’un des leaders mondiaux les plus brutaux. Il exécute et purge ses ennemis politiques, les membres de sa famille et ses critiques.

Chaque année, Abbas félicite le dictateur nord-coréen à l’occasion de l’anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée. Il remercie Jong-un pour son soutien à la cause palestinienne. Abbas a également souhaité cette année au dictateur «abondance, santé et bonheur» et a exprimé son espoir que «les relations amicales étroites et le respect mutuel entre les deux peuples et les deux pays se développeraient « encore plus. » [Quotidien officiel de l’AP Al-Hayat Al-Jadida , 10 septembre 2020]

Le dictateur syrien Bashar al-Assad

Le dirigeant syrien Bashar al-Assad a assassiné des dizaines de milliers de civils syriens, dont des milliers par gaz, pour consolider son pouvoir. Pourtant, il a le plein soutien de Mahmoud Abbas. À de nombreuses reprises, Abbas a souligné son soutien au dirigeant syrien.

Plus tôt cette année, il a envoyé le vice-Premier ministre de l’Autorité palestinienne Ziad Abu Amr pour remettre une lettre à al-Assad. Lors d’une réunion avec l’envoyé du vice-ministre syrien des Affaires étrangères Faisal Mekdad Abbas a souligné «la profondeur des relations palestino-syriennes et la constante coordination entre les dirigeants syriens et palestiniens »:

Les précédents

Déjà en 2008, Palestinian Media Watch a présenté un rapport à la commission des affaires étrangères du Congrès américain qui montrait les liens d’Abbas avec les dictateurs et les partisans du terrorisme. Le rapport mentionnait le soutien de l’Autorité palestinienne à Saddam Hussein et à l’insurrection en Irak, au président vénézuélien Hugo Chavez, à Cuba, en Corée du Nord, en Syrie et au Hezbollah.

SOURCE : Palestinian Media Watch