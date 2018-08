Pour la première fois en Israël, et dans le cadre de la Saison croisée France-Israël, la 4e édition du Festival de musique Ushpizin, qui se tient à Ashdod pendant les fêtes de Souccoth, reçoit l’un des plus prestigieux festivals de musique en France : Les Francofolies ! Jane Birkin, Amir, Magic System et Raphaël sont les invités du festival qui aura lieu du 25 au 27 septembre prochains.Lire la suite sur israelvalley.com