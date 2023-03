Les Français de l’étranger de la 8e circonscription rappelés aux urnes

Après l’invalidation de l’élection de Meyer Habib par le Conseil constitutionnel, les Français de l’étranger de la 8e circonscription – Chypre, Grèce, Israël, Vatican, Italie, Malte, Saint-Marin, Turquie – sont rappelé aux urnes. Les élections auront lieu les dimanche 2 et 16 avril.

Pour le premier tour, le vote par internet aura lieu du 24 au 29 mars et le vote à l’urne le dimanche 2 avril.

Pour le second tour, le vote par internet aura lieu du 7 au 12 avril et le vote à l’urne le dimanche 16 avril.Lire la suite sur lphinfo.com