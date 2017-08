On ne présente plus Mobileye, la Strat-Up israélienne acquise par Intel pour 15,3 milliards de dollars, ni même ses fondateurs, les professeurs Amon Shashua et Ziv Aviram mais ce que l’on sait moins, c’est que ce sont les mêmes hommes derrière un appareil apparemment modeste mais qui vise à révolutionner la vie des personnes aveugles ou malvoyantes.