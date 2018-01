Comme elles l’avaient annoncé, des femmes de Judée et de Samarie, touchées dans leurs familles par le terrorisme, accompagnées de nombreuses sympathisantes, ont défilé mardi à Tel-Aviv. L’appel a été entendu puisqu’elles ont été des centaines à prendre part à cette manifestation qui n’avait d’autre but que d’exiger du gouvernement et de Tsahal d’assurer la […]Lire la suite sur lphinfo.com