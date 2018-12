Les extrémistes du Fatah soutiennent le Hamas©

Il est de plus en plus évident que l’aile extrémiste appartenant au Tanzim du Fatah est complice de l’assaut terroriste lancé par le Hamas en Judée-Samarie, qui a coûté la vie à 5 Israéliens et blessé 12 personnes en Judée-Samarie au cours des dernières semaines. Nous nous appuyons sur les sources anti-terroristes de DEBKAfile.

L’argument décisif de cette interprétation est lié à la découverte difficile du meurtrier de Barkan, qui a pu éviter d’être capturé pendant cinq semaines, dans le camp de réfugiés Askar de Naplouse, après que les forces de sécurité israéliennes ont retrouvé un autre terroriste lié à l’ouverture de feu d’Ofra du 9 décembre, cette fois dans le village de Sudra dans le district de Ramallah. Un enfant de quatre jours est décédé après cette attaque, faisant 7 blessés.Lire la suite sur jforum.fr