Les évangéliques meilleurs amis d’Israël ? Ah bon !

L’un de mes amis m’a demandé mon avis sur la question des évangéliques « amis » d’Israël. Il avait surtout envie que je déclenche des hostilités pour livrer une opinion moins consensuelle que d’habitude sur ce sujet où certains font le « baise-pied » à ces gens venus d’Amérique.

Que vois-t’on au niveau global? Depuis quelques années, des mouvements évangéliques américains très structurés, ont subitement décidé de verser à Israël, par divers canaux, des sommes considérables pour soutenir l’Etat juif . Des tas de brochures dans toutes les langues expliquent que nous approchons de la venue du Messie qui est, selon leurs dires, le Messie juif . A ce moment la terre sera libérée. C’est à peu près l’idée.

Et tout le monde semble très content que des gens si marqués religieusement chez les chrétiens nous témoignent subitement de tant d’amour. Dépensent tant d’argent pour nous. Comme toujours on est tellement heureux que les non-juifs nous aiment qu’on n’est plus capable de prendre du recul.

Quelques rappels nécessaires

Personnellement, je suis très mécontent. Pour plusieurs raisons. Tout d’abord, sur ce type de question il est nécessaire d’avoir un minimum de connaissance des rapports juifs et chrétiens dans les 80 dernières années:

Rappeler d’abord la position de l’Eglise catholique pendant la guerre, le pape Pie XII en tête. S’ il ne faut pas oublier des actions individuelles d’hommes d’Eglise pendant la Shoah, malheureusement, la majorité des autorités religieuses en France, en Pologne et ailleurs, a été terrible. Un très grand nombre de jeunes enfants ont été christianisés ; et il a fallu l’affaire Finally soulevée par le Grand Rabbin Kaplan pour faire remonter ce scandale général.

Rappeler aussi les chefs de l’Eglise qui ont très longtemps couverts, protégé, les pires crapules antisémites dont le célèbre Paul Touvier planqué des mois entiers chez les curés.

Et le Carmel …

Ne jamais oublier non plus ce qui fut l’une des pires insultes post-mortem à nos frères assassinés entre 1942 et 1944/45: le Carmel d’Auschwitz.

Ce viol des sépultures de poussière par l’installation par des Carmélites ,pendant des années, d’une immense croix trônant en plein centre du camp , symbolique de la souffrance des juifs. Des années sans pouvoir ôter ce symbole indécent en ce lieu , grâce à l’intervention discrète du Pape Jean Paul II , qui pourtant avait sauvé des juifs pendant la guerre.

Il faut comprendre dans ce cas qu’il y a une forme d’ambivalence : sur le plan humain, le pape s’est manifestement comporté comme un vrai homme de Dieu, en sauvant des juifs au péril de sa vie. Mais il y a pour lui une obligation supérieure aux autres: l’Eglise et sa priorité Historique, continuer de convertir à tout prix, jusqu’à user de cette conversion post-mortem. Regardez l’Histoire de l’Afrique ou de l’Inde. Ces hommes et femmes d’Eglise qui vivent dans ces contrées dangereuses et insalubre. Sœur Emmanuelle et les autres, ici ou là, faisant souvent des actions généreuses, mais pour un but ultime : convertir les indigènes.

Convertir un juif c’est décrocher la timbale

Mais pour tous, convertir un juif c’est décrocher la timbale, le fameux Graal. Karol Wotyla, malgré son cœur , était comme les autres. Pour lui aussi, convertir les millions de juifs sur cette maudite de Pologne permettrait de pouvoir dire qu’enfin le peuple juif a laissé sa place au « Verus Israel », le Vrai Israël, les chrétiens.

L’approche des évangéliques aujourd’hui mériterait un minimum de décodage similaire à ce que j’ai essayé de faire plus haut. Il faut lire entre les lignes. Car lorsqu’ils parlent du Messie d’Israël, certains sont assez naïf pour croire qu’il nous parlent de Machiah, donc SURTOUT PAS JESUS. Mais vous rêvez? Le Messie des « vrais juifs », donc eux-mêmes, ce n’est que Jésus. Et si les tournures sont ambiguës, reconnaître que ce serait notre vrai Machiah est strictement contraire à leurs croyances les plus profondes.

L’autre point, qui me dérange , c’est ce soutien des plus extrémistes de droite , ces neo-conservateurs, racistes de tous bords, qui soutiennent cette manne venue des Etats-Unis, et cette alliance contre nature Israël-évangéliques. Cette incohérence métaphysique cache des choses….Et je les connais, ils n’ont pas changé depuis les croisades, l’inquisition, Worms, les orthodoxes russes ou grecs,et la Shoah …Ils ont voulu notre peau physiquement. Maintenant ils la cherchent très habilement.

On ne doit pas toucher cet argent

Je dois évidemment, pour conclure, en attendant vos commentaires « massacreurs » rappeler qu’évidemment j’aime mon prochain, juif, chrétien ou musulman, à titre individuel. Je ne ferai pas l’insulte à mes amis, mes vrais amis, de leur dire que « j’ai des amis chrétiens »….Ou bien je dirai « j’ai aussi des amis juifs, et musulmans ». Mais ici il s’agit de dogme. Si les chrétiens d’origine sont capables de s’extraire de ces impérialismes criminels , méprisants, de la conversion des non-chrétiens à outrance, ils sont mes amis. Sinon, mieux vaut ne pas les avoir dans le dos.

Il y a trente ans j’ai eu la chance d’être très proche du Rav Chaim Yaakov Rottenberg , le Rouv, Zatsal. J’ai déjà raconté mon admiration pour cet homme d’une envergure morale rare qui, alors qu’il vivait dans des conditions pas à la hauteur des celles des rabbins de notre génération, refusait sans discussion de recevoir des allemands les indemnités de guerre. Sa femme, tout aussi admirable, me confiait que « ce serait bien quand même ». Mais il lui répondait: « ils pensent qu’ils vont acheter avec de l’argent ce que nous avons vécu? » C’est ça le message juif . Moi je suis fier de mon Rav aussi pour ça….

L’argent qu’on nous sert aujourd’hui , malgré même quelques intentions louables en apparence, a nécessairement une arrière-pensée. On ne doit pas toucher cet argent. Ça ne se mesure pas en millions de dollars mais en dignité.