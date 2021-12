« Les évangéliques américains sont plus favorables à Israël que les juifs »(Trump)

L’ancien président américain Donald Trump a affirmé vendredi dans une interview à un journaliste israélien que les chrétiens évangéliques américains semblaient plus favorables à Israël que les juifs des USA. Les raisons de la colère de l’ancien locataire de la Maison Blanche.

« Il y a des gens dans ce pays qui sont juifs et qui n’aiment plus Israël », a déclaré l’ancien président américain dans une interview avec le journaliste israélien Barak Ravid. « Les chrétiens évangéliques américains aiment Israël plus que les juifs de ce pays. »

Trump avait récemment fait la une des journaux plus tôt ce mois-ci en raison de commentaires controversés qu’il avait faits au sujet de l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahou. Raison de la colère trumpienne : la vidéo de félicitations de Netanyahou après la victoire électorale de Biden à la présidentielle. Il a également accusé Netanyahou de l’avoir trompé sur sa sincérité à conclure un accord de paix avec les Palestiniens. Puis il y a eu d’autres commentaires concernant le « manque de loyauté et de gratitude de Netanyahou pour la politique favorable de [Trump] envers Israël ».

Une majorité de juifs contre Trump

La majorité des électeurs juifs aux élections de 2016 et 2020 ont voté contre Trump, préférant plutôt largement les candidats démocrates. Pourtant son administration partage largement des points de vue pro-israéliens. Il y a eu durant le mandant de Trump la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur les hauteurs du Golan, le rôle clé dans les accords d’Abraham. Enfin, le déplacement de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem. Une majorité d’évangéliques ont voté pour Trump dans le passé mais pas les juifs américains.

Concernant le vote démocrate des Juifs américains, Trump a déclaré que « le peuple juif aux États-Unis n’aime pas Israël ou ne se soucie pas d’Israël ». « Prenez le New York Times, ils détestent Israël. Et il y a des Juifs qui dirigent le New York Times. »