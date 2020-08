Les étudiants étrangers pourront entrer en Israël

Depuis la mi-mars, presque tous les visiteurs non israéliens n’ont plus la possibilité d’entrer dans le pays en raison de la pandémie de Covid-19.

Cependant, le gouvernement a annoncé le 22 juillet que les étudiants internationaux seront autorisés à entrer en Israël pour commencer leurs études au cours de l’année universitaire 2020-2021, qui débute à la mi-octobre.

Les étudiants internationaux entrants peuvent pénétrer en Israël jusqu’à 30 jours avant le début de leurs cours. Ils devront s’auto-isoler pendant 14 jours sous la supervision de leur établissement universitaire, conformément aux directives du ministère de la Santé.

«L’internationalisation est l’une des principales priorités stratégiques du système d’enseignement supérieur en Israël et nous nous engageons à intégrer les meilleurs étudiants internationaux dans nos universités et collèges», a déclaré le professeur Yaffa Zilbershats, président du comité de planification et de budgétisation du Council for Higher Éducation.

Organiser des vols à destination d’Israël

« Bien que la pandémie de coronavirus ait entravé la mobilité internationale, nous sommes heureux que les étudiants internationaux puissent toujours venir en Israël et les accueillir pour s’engager dans nos universitaires et nos recherches de classe mondiale », a ajouté Zilbershats.

La décision a été prise par des hauts fonctionnaires du Conseil de l’enseignement supérieur, du ministère de la Santé, du ministère des Affaires étrangères et de l’Autorité de la population et de l’immigration.

Tout au long de la pandémie, les universités et collèges israéliens ont déployé des efforts importants pour soutenir les étudiants internationaux et assurer leur santé, leur sécurité et leur réussite scolaire. Ils organisent maintenant des vols pour les étudiants entrants.