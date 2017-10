Les États-Unis veulent s’équiper du Dôme de Fer israélien

Selon Ynet, le département américain de la Défense envisagerait d’acheter le système de défense Iron Dome, fabriqué par la société israélienne Rafael, pour protéger les forces américaines stationnées en Europe et ailleurs dans le monde.

Le système de défense antimissile Iron Dome a été installé à Washington DC dans le cadre d’une présentation lors de la réunion annuelle de l’Association de l’Armée Américaine (AUSA) mettant en vedette les dernières technologies radar et les lanceurs opérationnels. La réunion qui a ouvert ses portes lundi et qui se prolongera sur une période de trois jours, vise à présenter un large éventail des produits et des services de l’industrie de l’armement.