Les Etats-Unis renforcent l’arsenal avancé d’Israël©

Un vaste plan américain visant à renforcer les forces armées israéliennes contre une confrontation militaire potentielle avec l’Iran vient d’être approuvé par le président Donald Trump, rapporte DEBKAfile, en exclusivité, grâce à ses sources militaires et de Washington. Il se concentre sur l’expansion des unités militaires américaines basées en Israël et le renforcement des capacités militaires d’Israël pour résister à une éventuelle attaque de missiles balistiques iraniens. L’armée de l’air israélienne recevra également un grand nombre d’avions-cargo-citernes ravitailleurs Boeing KC-46 pour allonger son rayon d’action et offrir plus de flexibilité. Le président Obama a empêché l’envoi du nouvel avion-citerne, afin de restreindre la capacité d’Israël à frapper les installations nucléaires iraniennes.Lire la suite sur jforum.fr