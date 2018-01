Les États-Unis et Israël peuvent remodeler le Moyen-Orient©

Lors d’un dîner l’autre soir à Tel Aviv, l’ancien ministre israélien de la Défense, Moshe Ya’alon, (“Bogie” ), a déclaré: “Il y a plus de changements au Moyen-Orient aujourd’hui qu’il n’y en eu depuis le 7ème siècle.” Bien sûr, suite à la scission dans l’Islam qui a divisé cette religion en ses deux principaux courants religieux, sunnite et chiite. Au cours des prochains jours, de nombreuses personnalités de la défense israéliennes – civiles et militaires, actives et à la retraite, ont repris cette même idée. Le monde d’Israël est en train de changer, et cela augure à la fois de dangers et de promesses. Lire la suite sur jforum.fr