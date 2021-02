Les étapes du déconfinement jusqu’au 9 mars 2021

Le gouvernement l’a répété à plusieurs reprise, le déconfinement et ses étapes seront étroitement liés à la reprise du système éducatif et son effet sur l’évolution de la pandemie. Voici donc les prochaines étapes du déconfinement.

Étape 1, reprise du système éducatif mais pas pour toutes les classes et pas dans toute les villes.

Environ 480 000 élèves retournent à l’école aujourd’hui. Le plan de reprise du système éducatif s’inscrit dans une logique de prudence et de progressivité mais crée chez les parents une certaine confusion.

Jusqu’à hier, nombre de parents israéliens se sont demandés si leurs enfants reprendront le chemin de l’école aujourd’hui, non pas que le gouvernement n’ait pas pris de décision, mais plutôt parce que celle ci était un peu difficile à interpréter et à moins d’être informer directement par l’école ou la mairie, c’était un peu compliqué de s’y retrouver.

En effet, aujourd’hui les crèches, maternelles et primaires jusqu’à la classe Dalet (Cm1) reprennent, seulement dans les localités vertes et jaunes mais aussi (c’est là que cela ce complique) dans certaines localités oranges «frontières». Il s’agit des villes, avec un score de positivité de 6,5, où le pourcentage de vaccinés parmi les 50+ est supérieur à 70%.

Dans certains autres localités orange et rouge: les activités éducatives en plein air sont autorisées pour un maximum de 10 personnes (y compris l’enseignant)

Pour les autres classes primaires, et rappelons qu’en Israël, la primaire inclus l’année de 6eme, et le collège l’enseignement à distance sera toujours la règle.

Les partis ultra-orthodoxes ont exigé une solution qui permettrait également des études dans les villes rouges, étant donné que toutes les villes ultra-orthodoxes sont définies comme rouges. Il a été convenu que jusqu’à 10 personnes, dont l’enseignant, des activités éducatives en plein air étaient autorisées également dans les localités rouges et dans tous les groupes d’âge.

Étape 2: début prévu le 23 février 2021.

Reprise de la routine scolaire pour les classe « Hé » et « Vav » (CM2 et 6e) seconde et première, dans les villes vertes, jaunes et certaines villes oranges selon les même critères que la première étape.

Ouverture des boutiques de rue, des centres commerciaux, des salles de sport, des évènements culturels et sportifs, musées, bibliothèques, des chambres d’hôtel.

3eme étape le 9 mars.

Reprise du rythme normal pour toutes les classes y compris dans le collège dans les villes vertes, jaunes et certaines villes orange.

Ouverture des cafés et restaurants (de petites surfaces)!

À suivre…