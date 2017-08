Les enfants sauvés de Vénissieux

Le 29 août 1942, près de Lyon, 108 enfants juifs ont été arrachés aux nazis. Une historienne a reconstitué ce sauvetage. « Mercredi 26 août 1942. 7h les gendarmes viennent nous chercher, disant que l’on serait déporté en Pologne. »……Détails…….

Il a tout noté, quelques semaines plus tard. Les cinq pages ont jauni, la couverture a été rafistolée, mais jamais il ne s’est séparé du petit carnet. Comme une preuve irréfutable des événements survenus cet été-là. Jean Stern, alors âgé de 15 ans, faisait partie des 1.016 juifs étrangers internés au camp de Vénissieux.

Soixante-quinze ans plus tard, la rencontre se déroule dans un café de Lyon. Cheveux gris et lunettes, l’adolescent a dépassé les 90 ans. Mais pour témoigner, il n’a pas hésité à venir en train depuis Grenoble. L’historienne Valérie Perthuis-Portheret fait les présentations. C’est elle qui a remonté la piste des 108 enfants arrachés aux nazis – « un travail de détective » – et qui retrace ce sauvetage hors du commun*.

Tout le monde connaît la rafle du Vel d’Hiv, pas celle de Vénissieux. Le 26 août 1942, les juifs étrangers sont raflés dans tous les départements de la région lyonnaise.

Réfugié près de Grenoble, Jean est arrêté avec sa mère : « Nous avions été prévenus la veille. Mais nous n’y croyions pas, en zone libre ! »Mela Bäcker, 9 ans à l’époque, résidait dans la Drôme : « Ils sont venus nous arracher à notre domicile au petit matin.

Ma mère les a suppliés à genoux : « Sauvez mon enfant ! » » Mais toutes ces familles juives, arrivées quelques années plus tôt d’Autriche, de Pologne et de tous les territoires annexés par le Reich sont conduites dans un camp militaire désaffecté à Vénissieux, près de Lyon.

Difficile d’imaginer à quoi ressemblait le lieu. Aujourd’hui, trois plaques commémoratives marquent son emplacement, coincé entre un centre Pôle emploi et un « Tacos et burgers ».

La dernière, posée en 2012, remercie ceux qui ont participé au « sauvetage de 471 êtres humains, dont la totalité des 108 enfants et adolescents »du camp. Mais les baraques militaires ont disparu et l’endroit ne se prête pas vraiment au recueillement.