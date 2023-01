Les enfants israéliens sont-ils trop gâtés ?

« D’où vient le vide ? D’où viennent les plaintes et l’ennui chez nos enfants ? » à cette question la conseillère parentale Michal Schneor répond à la journaliste Sivan Rahav Méir.

« Nous donnons tout à nos enfants. Nous voulons être attentifs à tout ce qui leur manque : des vêtements selon la saison et la mode, des plats gourmands à la demande, de l’argent, Bar Mitzvah, Book, Look, et plus encore…

Mais l’équation que nous avons en tête est fausse. L’équation dit : si on leur donne – ils seront heureux. Et si on refuse de donner – ils seront tristes. Mais jamais génération n’a autant reçu, alors où est le bonheur ?

Se rendre utile

La réponse est que celui qui est uniquement dans la position de réception – n’est pas content. C’est une recette pour la dépression. Une personne devient heureuse quand elle ne se demande pas de quoi ai-je besoin, mais en quoi puis-je me rendre utile. Comment puis-je contribuer ? Que puis-je donner ?

Une simple phrase comme « Merci de prendre soin de tes frères et de me laisser me reposer, que ferais-je sans toi ? » C’est le plus grand des cadeaux. Une petite phrase comme « Merci d’avoir fait la vaisselle, regarde comme c’est mieux ici maintenant grâce à toi » – est une phrase qui remplit le cœur.

C’est toute l’histoire de Joseph le juste dans la parasha de chabbat dernier: il s’est levé du puits ou on l’avait jeté et a atteint la royauté parce qu’il n’attendait pas que les autres fassent pour lui, mais il faisait lui-même pour les autres. Il était toujours en mission. La pensée qu’on a besoin de nous, nous remplit de force, de valeur et de joie, même en prison en Égypte.