Les effets positifs des gisements de gaz israélien

Benny Zomer, vice-président des Affaires régionales de la compagnie Noble Energy a estimé que le prochain gouvernement israélien, quel qu’ils soit, ne modifiera pas la politique en matière énergétique concernant l’exploitation des gisements de gaz naturel. Il a indiqué que neuf ans après la découverte du premier gisement face aux côtes de Haïfa, Noble Energy a atteint les objectifs fixés par le gouvernement et on en voit les effets bénéfiques pour l’économie israélienne: selon les chiffres du ministère des Infrastructures nationale, de l’Energie et de l’Eau, le passage au gaz naturel a permis à l’économie israélienne d’économiser 64 milliards de shekels!Lire la suite sur lphinfo.com