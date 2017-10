Les Écolos allemands l’affirment: “le boycott d’Israël, c’est du nazisme !”

Le Parti Vert de l’État de Bavière, au sud de l’Allemagne, a adopté samedi une résolution rejetant la campagne de boycott, de désinvestissement et de sanctions contre Israël, en raison de l’antisémitisme promu contre les juifs et leur Etat.

“La campagne BDS est, dans sa totalité, antisémite, hostile à Israël, réactionnaire et mauvais”, a déclaré le texte de la résolution.

La résolution affirme que «les positions et les revendications de BDS délégitimisent et diabolisent Israël et attribuent ainsi tout le culpabilité de tous les malheurs de la région aux Juifs».