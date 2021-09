Les dix tribus perdues: la saga des Bnei Menashé

L’Histoire d’Israël défit le sens commun. Après 2000 ans d’exil, d’aléas, de massacres et de grands tourments, le retour des juifs du monde entier sur sa Terre, reste sans conteste un évènement unique dans l’histoire de l’Humanité. Ainsi, la mosaïque de cultures façonnant le paysage humain de la société israélienne contemporaine est d’une extrême richesse et encore trop méconnue du plus grand nombre, y compris de certains israéliens eux-mêmes.

Conçu et réalisé par Nadine Assoune, ce petit film retrace de manière très synthétique l’histoire singulière et multimillénaire des Bnei Ménashé. C’est l’une des 10 Tribus perdues d’Israël. Ce film est le deuxième épisode de la série documentaire ISRAEL PLURIEL. Elle a pour but de mettre en lumière la richesse de la diversité culturelle de l’Etat d’Israël.

Voyager au cœur de ces communautés multiples et variées. Découvrir leur fascinantes différences à travers leur patrimoine culturel, qu’envers et contre tout, elles ont su conserver et perpétuer jusqu’à présent.