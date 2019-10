Les derniers mots de la jeune israélienne Naama Issachar juste avant son arrestation à Moscou

Alors qu’elle faisait escale à Moscou sur un vol en provenance de New-Delhi et à destination de Tel-Aviv, une jeune touriste israélienne de 25 ans, a été arrêtée en avril dernier à l’aéroport de Moscou avec moins de dix grammes de cannabis dans son sac. La jeune Naama Issachar qui a reconnu que le canabis était destinée à son usage personnel est depuis six mois en prison à Moscou. Vendredi, un tribunal russe l’a injustement condamnée à sept ans et demi de prison pour trafic de drogue.Lire la suite sur tel-avivre.com