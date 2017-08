Les demandeurs d’asile pourront être renvoyés vers un pays tiers

La Cour suprême d’Israël a statué lundi après-midi que les demandeurs d’asile en situation illégale pourront être renvoyés vers un pays tiers et en cas de refus pourront être détenus pour une période qui n’excédera pas soixante jours……Détails…….

Jusqu’à présent les migrants qui arrivaient illégalement en Israël – notamment en passant par le Sinaï et la frontière égyptienne – étaient invités à quitter « volontairement » le pays sous peine d’arrestation.

En raison de la nouvelle loi, les autorités seront autorisées à arrêter et renvoyer les réfugiés vers un autre pays ou de les maintenir en détention durant une période de deux mois maximum.

« La politique d’Israël est basée sur trois éléments: la clôture construite dans le sud qui a totalement arrêté l’infiltration, l’accord conclu avec les pays africains pour transférer les migrants et l’application de la loi: nous devrons corriger la législation pour permettre l’exécution de ces accords », a réagi le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou.