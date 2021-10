Les conséquences du coup d’Etat au Soudan sur Israël

Après des années d’aide au terrorisme palestinien avec l’Iran, Khartoum a changé de direction – et a signé la normalisation avec Jérusalem. C’était, entre autres, le chemin vers le cœur des États-Unis – et pour la levée des sanctions.

Le bouleversement qui s’est abattu sur le Soudan depuis les premières heures du matin (lundi) peut également avoir un effet sur le processus de normalisation – c’est-à-dire l’établissement de relations complètes – entre ce pays et Israël. Le processus entre les deux a d’abord été plus lent que celui entre Israël et les autres signataires des « Accords d’Abraham » – les Emirats, Bahreïn et le Maroc – et le manque de stabilité à Khartoum pourrait l’affaiblir encore plus. Lire la suite sur jforum.fr