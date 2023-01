Les confidences de Gal Gadot sur la longévité de son couple

Gal Gadot n’est plus un cœur à prendre depuis belle lurette. En effet, l’actrice est en couple depuis seize ans avec un certain Yaron Varsano, qu’elle a épousé en septembre 2008. Elle a fait quelques confidences sur son mariage.

Si dans Wonder Woman, Gal Gadot fait les yeux doux à Chris Pine, qui joue Steve Trevor, dans la vraie vie, l’actrice vit une belle histoire d’amour avec Yaron Varsano, son mari depuis plus de douze ans. Elle a rencontre le promoteur immobilier israélien en 2006, alors qu’ils étaient tous les deux à une fête « très bizarre », comme le confiait Gal Gadot.

« C’était un truc à base de yoga, de chakras et de bouffe saine, il était question de quête de soi, de ce côté là on a fait chou blanc, en revanche on s’est trouvé l’un l’autre, révélait l’actrice. Deux ans après leur rencontre, le couple se marie, avant d’accueillir trois enfants : Alma, née en 2011, Maya, née en 2017 et Daniella née en juin 2021. Seize ans après, Gal Gadot et Yaron Varsano sont toujours aussi amoureux l’un de l’autre, et semblent avoir trouvé le bon équilibre dans leur mariage.

« En amour comme ailleurs, je déteste les conflits », explique Gal Gadot à Public. « Dans mon couple, j’applique les préceptes de la Kabbale : je veux le meilleur pour lui et inversement. » L’interprète de Diana Prince, alias Wonder Woman, évoque ensuite les coulisses de leur dixième anniversaire de mariage.

« Yaron m’avait préparé une soirée romantique. Je me revois me moquer de lui : ‘Tu me sors le grand jeu alors que le jour où tu m’as demandée en mariage , tu ne t’es même pas mis à genoux !’ Du coup, il s’est incliné dix ans après ! » Un beau moment !

Sa belle déclaration à son mari pour leur anniversaire de mariage

En septembre 2020, alors que le couple fêtait ses 12 ans de mariage, l’actrice s’est emparée de son compte Instagram pour déclarer son amour à Yaron Varsano, sous la photo d’un selfie du couple.

« Tu es l’unique, mon unique. Mon tout. 12 ans de mariage avec toi, ça ressemblait à une balade au parc. A toutes les années futures. Je suis à toi, pour toujours « , écrivait Gal Gadot.

Une histoire d’amour qui n’a rien à envier aux comédies romantiques.

Source Closermag