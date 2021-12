Les cinq frères de Tsahal réunis sur un cliché

Ces cinq frères continuent un héritage familial. Ils servent chacun dans une unité différente de l’armée israélienne.

Ils sont cinq. Ces frères sont officiers dans l’armée israélienne ou simples appelés. « Notre père a combattu pendant la première guerre du Liban. Nous avons grandi sur ses histoires. Dès notre plus jeune âge, nous avons été élevés à aimer notre pays. Et même là, nous avons vu la valeur de défendre le pays et de servir au combat. «

Aujourd’hui, le hasard du calendrier les a réuni sur ce cliché, chacun dans son uniforme. Chacun appartient à une unité différente. Quatre d’entre eux sont déjà officiers. Quant au petit dernier, il vient de s’engager dans l’unité golani.