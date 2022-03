Les cigognes aussi choisissent Israël

Le Nord-Est d’Israël et le lac Houla sont devenues les adresses privilégiées des oiseaux migrateurs et en particulier des cigognes qui s’y retrouvent, malgré leurs différentes routes de migration. Une cigogne de l’Est de l’Europe opte une année pour le Kenya et la suivante pour la Tanzanie, parfois pour l’Afrique du Sud ; une cigogne de France ou d’Espagne se rend en Mauritanie, au Mali, voire au Nigeria, informations obtenues grâce aux balises Argos qui équipent les oiseaux migrateurs.Lire la suite sur jforum.fr