Les chiffres du tourisme explosent en Israël

En 2019, Israël a accueilli le chiffre record de 4,5 millions de touristes, soit onze pour cent de plus qu’en 2018. Les Américains représentaient le plus fort pourcentage de visiteurs, suivis par les Français, les Russes et les Allemands.

Le ministère du Tourisme estime que ce boom est dû au succès de la campagne de marketing lancée l’année dernière sur le thème de „Deux villes au soleil, un seul voyage“ dont les affiches étaient placardées, entre autres, sur les tramways berlinois. Cette campagne concernait plus particulièrement Jérusalem et Tel-Aviv mais les futures campagnes viseront d’autres lieux, en particulier le désert du Néguev et la vallée d’Arava. D’après les estimations du ministère, le tourisme a rapporté à l’économie israélienne environ 23 milliards de shekels (environ 6 milliards d’euros, 6,5 milliards CHF).

Le nombre de touristes enregistré à l’aéroport Ramon d’Eilat a également augmenté. Depuis son ouverture en janvier dernier, Ramon a accueilli son millionième visiteur, un vacancier qui voyageait en partance de Francfort sur Lufthansa.

Jérusalem en tête

Jérusalem est la destination qui a connu la croissance la plus rapide au monde en terme de visites touristiques en 2018, selon la dernière enquête sur les villes les plus populaires réalisée par la société britannique de renseignement commercial Euromonitor International.

La Ville sainte a progressé de six places dans le classement du Top 100 des destinations urbaines en 2018 en atteignant la 61e place avec 3,93 millions de touristes étrangers, soit une hausse de 12 % par rapport à 2017. Les chiffres pour 2019 n’ont pas encore été publiés.