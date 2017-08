Les chiens, nouvelle cible pour les professionnels du tourisme en Israël …..

5 chiens Américains, qui sont considérés comme des Stars, arriveront en Israël pour quelques jours de divertissement, de massages et de repas gastronomiques. Leurs propriétaires partageront des photos de leur séjour sur instagram, Twitter et Facebook. Ce voyage est organisé par une organisation privée ayant pour vocation d’améliorer l’image d’Israël dans le monde…..Détails…….



Ces dernières années, plusieurs campagnes de promotion ont été lancées dans le but de présenter Israël comme destination touristique et pas seulement comme un pays victime du terrorisme Palestinien.

Cependant, une campagne ciblant le tourisme animal n’a encore jamais été lancée. Le séjour de ces Stars Américaines montrera aux Américains qu’Israël est bel et bien un paradis pour les chiens.

C’est une initiative de l’association « Vive Israel », une organisation privée qui travaille à améliorer l’image d’Israël dans le monde.

La visite durera 5 jours et aura lieu fin octobre.