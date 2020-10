Les chercheurs israéliens découvrent le pouvoir de neutraliser la migraine !

Des médecins israéliens, plus particulièrement, messieurs les docteurs Amnon Musk et Ido Strauss, viennent de découvrir la panacée universelle de la souffrance zéro !

Zéro douleur. Finies les migraines chroniques. Quelle merveille de pouvoir titrer que le pays que l’on aime réussit ceci et cela et cela encore et cela encore…Et ne demande rien d’autres que de vivre en Paix…

Il s’agit en réalité de la première opération du genre en Israël et partout ailleurs pour éradiquer toute trace de douleur du style de celle qu’a subi depuis plus de dix ans le patient choisi .

Pas facile de décrire une douleur

D’une façon générale, on aurait tendance à prôner le démarrage en folie d’une vrille qui vous pénètre de force. Dans le crâne en particulier ! Mr Adham Daguerre (31 ans) lui, raconte ses violents maux de tête, malgré et après que des médicaments comme la morphine ne l’ait en rien aidé.

« C’est une douleur qui commence comme une pression terrible dans l’œil, ce que les médecins expliquent comme une lubrification qui pénètre dans l’œil et y circule.

Même cause même effet chez les femmes qui indiquent que la douleur est plus sévère que celles de l’accouchement.

La solution ? Un implant bien inséré

Hôpital Ichilov. Le Dr Amnon Musk, directeur adjoint du système neurologique et expert en maux de tête et soins du visage d’expliquer que le « Mal de tête de Cluster » est considéré comme le mal de tête le plus puissant. C’est une douleur qui commence soudainement et en dix minutes atteint le niveau maximum

Une telle attaque dure en moyenne une heure, huit fois par jour. Il y a des patients, y compris Daguerre, qui souffrent de cette douleur chronique sur une base quotidienne et permanente. »

L’opération : un vrai soulagement. C’est le docteur Ido Strauss qui la pratiqua.

Comment ça marche ?

L’activité électrique dans le cerveau doit aider à synchroniser l’activité dans le noyau de l’hypothalamus.

L’implantation d’électrodes dans ledit noyau, responsable du système nerveux autonome actif, évite l’excès d’activité et peut prévenir les crises.

Dans un autre domaine mêmes résultats : 60 à 70% des porteurs de stimulateurs cardiaques répondent à cette opération. La fréquence des attaques diminue d’environ 80%, tout comme leur puissance.

CQFD. Dorénavant finies les douleurs provoquées par les migraines…