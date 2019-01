Les chefs français reviennent en Israël pour la 7e édition de la Semaine de la gastronomie

La 7ème édition de la semaine de la gastronomie française en Israël « So French So Food », placée sous le patronage de la région Sud, se déroulera du 9 au 13 février dans les villes de Tel Aviv, Jérusalem, Haïfa, Nazareth et Tibériade. L’événement est organisé conjointement par l’Ambassade de France en Israël, l’Institut français d’Israël, et Business France, en partenariat avec de nombreux sponsor et la participation exceptionnelle du centre de détention pour femmes Neve Tirza.Lire la suite sur tel-avivre.com