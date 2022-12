Selon une information non confirmée par le gouvernement indien, les avions de chasse en Inde sont en train d’être dotés de missiles »Rampage », fabriqués en Israël par la société Elbit.

La presse en Inde a indiqué que les missiles ont déjà été acquis auprès d'Israël et certains ont même déjà été livrés. Le but d'une telle acquisition est de renforcer l'armée de l'air indienne, principalement face à la Chine.