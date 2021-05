Les Arabes israéliens soutiennent les terroristes.

Dans le contexte de l’escalade de la violence, les manifestations des Arabes israéliens se sont poursuivies tard ce soir (Lundi) dans plusieurs centres pour soutenir le Hamas. À Haïfa, les forces de police et les combattants du Yassam ont opéré sur le boulevard Ben Gourion à Haïfa à la suite d’une manifestation avec la participation de dizaines de manifestants qui ont violé l’ordre public, lancé des bouteilles et des pierres, lancé des feux d’artifice et incendié des poubelles.Lire la suite sur jforum.fr