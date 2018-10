Les arabes israéliens ont-ils des satisfactions en Israël?

Les détracteurs d’Israël tentent de convaincre du fait que les arabes et les non-Juifs vivant dans au sien de l’Etat hébreu sont persécutés, discriminés, doivent faire face au racisme, ou encore à la pratique d’un apartheid.

Toutefois, il suffit d’un très bref examen des faits pour constater une réalité différente.

Les arabes israéliens présentent l’espérance de vie la plus élevée du Moyen-Orient comparée aux populations de 21 pays musulmans et arabes, selon une enquête réalisée en décembre par le Centre Taub pour les études de politique sociale en Israël..

En 2015, le taux de mortalité moyen des Arabes israéliens était de 79, plus élevé que celui des pays riches tels que le Qatar, les Émirats arabes unis et Bahreïn, et égal à celui de la population américaine dans son ensemble.Lire la suite sur israelvalley.com