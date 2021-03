Les agriculteurs du monde entier bénissent cette application israélienne

Plus de 30 000 agriculteurs du monde entier utilisent déjà la technologie israélienne Taranis qui leur permet de maximiser leurs récoltes de blé, de maïs, de coton et de pommes de terre.

« Notre logiciel Taranis prend des vues aériennes avec une résolution très élevée, c’est la base de notre nouveau produit A12. A l’aide d’avions et de drones, nous faisons des photos très nettes sur lesquelles on voit chaque feuille et chaque insecte de tout le champ » explique le directeur Ofir Schlam, qui a lui-même grandi dans une famille d’agriculteurs.

Une fois photographiées, les données sont analysées de telle manière qu’elles permettent aux agriculteurs, au moyen d’une application, de prendre les décisions qui s’imposent pour améliorer le rendement des cultures. Le logiciel, doté de capacités d’apprentissage automatique, se réfère à une collecte de données de plus de 10 millions de phénomènes agricoles qu’il analyse au moyen du modèle Taranis.

« Nos bénéfices atteignaient plusieurs millions de dollars l’année dernière » a déclaré Schlam pour décrire le succès de sa start up. « Nous avons déjà effectué trois cycles d’investissement et trouvé des partenaires qui nous aideront à élargir encore le cercle de nos clients ».

Les sociétés israéliennes de haute technologie se tournent de plus en plus vers l’agriculture : 451 firmes proposent déjà des solutions intelligentes aux agriculteurs du monde entier.